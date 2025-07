Campionati italiani allievi L’Atletica Arcs Cus Perugia fa il pieno di medaglie a Rieti

L’atletica italiana si accende a Rieti, dove le giovani promesse dell’Atletica Arcs Cus Perugia hanno fatto il pieno di medaglie ai Campionati Italiani Allievi. Con prestazioni straordinarie e un dominio incontrastato, le ragazze umbre hanno scritto un capitolo indimenticabile della loro storia sportiva, conquistando ben 4 titoli italiani. Caterina Caligiana, in particolare, ha brillato tra le protagoniste: ecco come hanno lasciato il segno.

PERUGIA - Risultati di grande rilievo quelli ottenuti dalle ragazze dell’ Atletica Arcs Cus Perugia ai Campionati Italiani Allievi che si sono tenuti sabato e domenica a Rieti con ben 4 titoli italiani conquistati: due li ha ottenuti Caterina Caligiana, tre se si aggiunge anche quello con la staffetta, che sabato nella prima giornata con un finale imperioso ha dominato i 1.500 metri con il tempo di 4:33.89 e ha replicato domenica vincendo gli 800 metri al termine di una gara che l’ha vista sempre al comando con gli ultimi 200 metri in cui si è involata solitaria per chiudere in 2:07.97. Oro e titolo italiano anche per Margherita Castellani nei 200 metri dopo che sabato aveva chiuso al secondo posto i 100 metri conquistando l’argento in 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net