Miceli | Ferie d’ufficio ai supplenti dichiarate illegali dalla Cassazione fino a 1400 euro di risarcimento per chi ha lavorato con contratti al 30 giugno negli ultimi dieci anni

La recente sentenza della Cassazione ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione, dichiarando illegali le ferie d'ufficio per i supplenti a tempo determinato e aprendo la strada a risarcimenti fino a 1.400 euro per chi ha lavorato con contratti al 30 giugno negli ultimi dieci anni. Questa decisione potrebbe cambiare le regole del gioco per migliaia di docenti e supplenti. Ma cosa significa esattamente questa svolta?

La Corte di Cassazione ha rivoluzionato la gestione delle ferie per i docenti a tempo determinato con la sentenza 16.715 del giugno 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ferie docenti precari, gli insegnanti a termine hanno diritto all’indennità per il periodo non goduto. Cosa ha deciso la Corte di Cassazione - La recente decisione della Corte di Cassazione segna un passo importante per i docenti precari: ora hanno diritto a ricevere un'indennità per le ferie non godute.

