Elon Musk sfida ancora Trump e minaccia di fondare un nuovo partito

Elon Musk torna a scuotere le acque politiche statunitensi, sfidando apertamente Donald Trump e annunciando l’intenzione di creare un nuovo partito. Dopo aver ammesso alcuni errori, ora l’imprenditore si concentra sul futuro della nazione, minacciando di fondare l’America Party se le leggi fiscali attuali passeranno. Una mossa che potrebbe rivoluzionare gli equilibri politici e riscrivere il panorama americano. Ma quali saranno le conseguenze di questa sfida inaspettata?

Tre settimane fa si era scusato per alcuni post su X che erano «andati troppo oltre». Ma lunedì Elon Musk ha riaperto lo scontro con Donald Trump, attaccando di nuovo la legge fiscale in discussione al Congresso e minacciando di fondare un nuovo partito. «Se questa folle legge dovesse passare, l' America Party verrà fondato il giorno dopo», ha scritto l'ex capo del Doge su X. «Viviamo in un Paese a partito unico, il Porky Pig Party. Serve una vera alternativa per dare voce ai cittadini», ha aggiunto. Il fondatore di Tesla ha accusato l'amministrazione di «spingere il Paese verso la bancarotta» con la nuova legge di bilancio, e ha anche promesso di finanziare candidati che sfideranno alle primarie i membri del Congresso favorevoli al provvedimento.

