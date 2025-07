Calhanoglu Galatasaray l’Inter ora spalanca le porte al suo addio dopo le dure parole di Lautaro e di Marotta! L’annuncio di Romano

L’incertezza su Hakan Calhanoglu si fa sempre più palpabile: tra il pressing del Galatasaray e le dure parole di Lautaro e Marotta, l’Inter si prepara a una possibile separazione. Fabrizio Romano svela i retroscena di questa complicata trattativa, in un clima di tensione che potrebbe portare all’addio del centrocampista turco. Il futuro di Calhanoglu si decide ora, tra sogni di gloria e reali opportunità di mercato.

Calhanoglu Galatasaray, l'Inter ora spalanca le porte al suo addio dopo le dure parole di Lautaro e di Marotta! La spiegazione di Fabrizio Romano. Il futuro di Hakan Calhanoglu è sempre più incerto, col Galatasaray che continua il proprio pressing. Le dichiarazioni rilasciate ieri dai vertici dell'Inter — sia dal presidente che dal capitano — hanno segnato un punto di svolta nella vicenda che riguarda il regista turco, classe 1994, da tre stagioni al centro del progetto nerazzurro. A commentare la situazione è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

L’Inter non ha oggi un’offerta per Calhanoglu. Ma spalanca le porte per un’uscita del turco. È molto difficile continuare insieme. L’Inter sa che il turco gradirebbe un ritorno in patria. Il Galatasaray è l’opzione più realistica, ma con giusta proposta. [@Fabriz Vai su X

I dirigenti del #calciomercato #Inter, insieme a Chivu, hanno individuato in Nicolò #Rovella il profilo preferito sul quale puntare a centrocampo qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Hakan #Calhanoglu in direzione Galatasaray. Ne è convinto il Messagg Vai su Facebook

Calhanoglu-Galatasaray, il presidente Özbek apre: Non l'ho incontrato, ma tutti vogliono Hakan; Calhanoglu: “Futuro? Quel che Dio vorrà”. E il presidente del Galatasaray stavolta apre…; Calhanoglu strizza l'occhio al Galatasaray: Inter spiazzata.

Romano: “Inter spalanca le porte ad addio Calhanoglu! Sarà probabile uscita: cosa succede ora” - Ma ad oggi l'Inter un'offerta ufficiale del Galatasaray non l'ha ricevuta: il club turco sta flirtando col giocatore da tempo, lo sogna con se e il giocatore non ha chiuso, anzi. fcinter1908.it scrive

Grana Inter, il silenzio di Calhanoglu infastidisce il club: cosa succederà - Sul futuro del turco inizia a pesare la sua poca chiarezza: il club non fa muro ma vuole 35- Come scrive corrieredellosport.it