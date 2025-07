Annegati nel Piave | due morti in dieci giorni non fermano i bagnanti Si studia il piano per un fiume più sicuro

Annegati nel Piave, due giovani vite spezzate in soli dieci giorni, mentre i bagnanti non si arrendono e sfidano le acque. La situazione preoccupa: si studia un piano per rendere il fiume Piave più sicuro e salvaguardare chi cerca refrigerio. La voglia di libertà e frescura è forte, ma ora più che mai la sicurezza deve essere prioritaria. È tempo di trovare soluzioni efficaci per proteggere tutti senza rinunciare al piacere di vivere l’estate.

TREVISO - Le acque del Piave hanno spezzato due giovani vite in appena 10 giorni. Ma la golena continua a riempirsi. Non è stata ancora scalfita la voglia di molti di sfuggire al caldo di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Annegati nel Piave: due morti in dieci giorni non fermano i bagnanti. Si studia il piano per un fiume più sicuro

In questa notizia si parla di: giorni - annegati - piave - morti

Era solo la voglia di rinfrescarsi con i piedi nel fiume. Mamma e papà erano a pochi metri, c'erano altri bambini vicino a lei. Poi Adna è scivolata, è finita un metro più in là , c'era un gorgo nel fiume Piave, lei è andata giù con la testa e poi non l'hanno più vista. S Vai su Facebook

Annegati nel Piave: due morti in dieci giorni non fermano i bagnanti. Si studia il piano per un fiume più sicu; Tragedie sul Piave, il Prefetto: «Entro dieci giorni il tavolo con i comuni rivieraschi»; Ragazzi scomparsi nel fiume Piave, un 21enne è morto mentre l'amico è riuscito a salvarsi: la dinamica.

Annegati nel Piave: due morti in dieci giorni non fermano i bagnanti. Si studia il piano per un fiume più sicuro - Non è stata ancora scalfita la voglia di molti di sfuggire al caldo ... Segnala ilgazzettino.it

Adna e Dennys, la bambina di 9 anni e il 21enne morti annegati nel fiume a 10 giorni di distanza: «Serve più sicurezza» - Proprio martedì ho mandato al Prefetto la richiesta di convocare un tavolo per parlare della sicurezza lungo il Piave. ilgazzettino.it scrive