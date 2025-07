Frontale a Carugo tra un' auto e un furgone tre feriti

Un violento scontro frontale tra un’auto e un furgone a Carugo, questa mattina alle 7.30, ha causato tre feriti. Fortunatamente, le conseguenze non sono state gravi grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i protagonisti dell’incidente. La scena è stata un promemoria della prudenza alla guida e dell’importanza di rispettare le norme stradali per evitare tragedie.

Per fortuna non ci sono conseguenze gravi nonostante il violento scontro che questa mattina, intorno alle 7.30 di questa mattina, ha coinvolto in particolare un furgone e un'auto a Carugo sulla Strada Provinciale 32. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i tre. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: auto - carugo - furgone - frontale

Frontale a Carugo tra un'auto e un furgone, tre feriti; Scontro frontale sulla Novedratese a Carugo: morta la donna ferita dopo il violento impatto; Frontale sulla Novedratese, due feriti gravi e traffico in tilt.

Strage sull'A1, frontale auto-furgone: muoiono marito e moglie, gravi i figli - Incidente mortale sull'A1 all’altezza del chilometro 570, al bivio per la diramazione Roma Sud. Si legge su msn.com

Spaventoso frontale auto-furgone: macchina vola fuori strada, occupanti intrappolati nell’abitacolo - GIUSTINO (TN) – Nel primo pomeriggio di ieri, 25 giugno, lungo la strada statale 239 in Val Rendena, si è verificato un incidente frontale tra un furgone e un’automobile, che, a seguito del tremendo i ... Come scrive nordest24.it