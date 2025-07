Annega nell’Oglio a Palazzolo la vittima è un 25enne di Grumello

Tragedia a Palazzolo, dove il giovane Singh Sukhwinder di 25 anni ha perso la vita annegando nelle acque dell’Oglio durante un pomeriggio di svago. La sua storia toccante ci ricorda quanto sia preziosa la vita e l’importanza della prudenza nei momenti di relax. Un dramma che scuote tutta la comunità, invitandoci a riflettere sulla sicurezza e sull’importanza di non sottovalutare i rischi.

È stato identificato il ragazzo che lunedì pomeriggio è annegato nelle acque dell’ Oglio mentre faceva il bagno a Palazzolo. Come riporta Il Giornale di Brescia si chiamava Singh Sukhwinder, aveva 25 anni, era residente a Grumello del Monte e non aveva altri parenti in Italia. L’allarme è scattato intorno alle 16. Qualcuno dice di averlo visto bere poco prima una birra in riva al fiume, altri sostengono di averlo visto ridere e scherzare con alcuni amici nella zona della diga, vicino all’ex cotonificio Ferrari. Di certo, quando lo hanno visto tuffarsi in acqua non è più riemerso. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con i Vigili del fuoco intervenuti da Palazzolo e Chiari, insieme ai componenti del Soccorso fluviale di Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it