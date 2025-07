Serie C Carosello di addii in casa Rimini Ecco chi saluta mister D’Alesio

Li conosce uno ad uno. Li ha analizzati fotogramma dopo fotogramma per mesi. E questo sicuramente sarĂ un vantaggio per Filippo D'Alesio, il nuovo allenatore del Rimini. Che da match analyst i biancorossi li ha avuti sotto gli occhi per ben due stagioni. Giovane e inesperto, ma non per questo non capace. SarĂ il campo a dire se la presidente Di Salvo e i suoi abbiano osato troppo quest'anno nella scelta dell'allenatore. Sicuramente non una scelta popolare. Scatenati i tifosi dopo l'annuncio. Ma in tanti sono anche pronti a dare fiducia a un tecnico che, oggettivamente, di esperienza ne ha pochissima.

