Golf Trofeo Poliambulatorio ’Città di Ferrara’ sul green del Cus si impone Cavazzini

Domenica, il green del Cus Ferrara Golf ha preso vita con il 5° Trofeo Poliambulatorio ’Città di Ferrara’, una sfida avvincente tra appassionati divisi in quattro categorie. La gara, su 18 buche e con formula Stableford, ha visto trionfare Cavazzini, che ha dominato tra i protagonisti. Un evento che unisce passione, abilità e solidarietà, dimostrando ancora una volta come il golf sia anche convivialità e community.

Domenica si è disputato sui green del Cus Ferrara Golf il 5° Trofeo Poliambulatorio ’Città di Ferrara’, gara individuale su 18 buche con formula Stableford, suddivisa in quattro categorie. Per agevolare il gioco e contrastare il caldo afoso di questi giorni, l’organizzazione ha previsto le prime partenze già dalle 7,30 del mattino, riuscendo così a evitare le ore più torride della giornata e garantendo condizioni più favorevoli ai 70 partecipanti. Ottime le condizioni del percorso di gioco così come i risultati ottenuti dai giocatori. Si aggiudica il Trofeo Andrea Cavazzini del Cus Ferrara con 31 punti lordi, +5 sul par del campo, a pari merito con Luigi Barioni, sempre del Cus Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf. Trofeo Poliambulatorio ’Città di Ferrara’, sul green del Cus si impone Cavazzini

In questa notizia si parla di: trofeo - ferrara - golf - poliambulatorio

CALCIO. AL PAOLO MAZZA WEEKEND DI FINALI DELLA “SUPERLEGA CALCIO FERRRARA”. Il Comunicato: https://www.ferrarasport.it/calcio-al-paolo-mazza-weekend-di-finali-della-superlega-calcio-ferrrara/ Vai su Facebook

Golf. Trofeo Poliambulatorio ’Città di Ferrara’, sul green del Cus si impone Cavazzini; Golf, il cussino Andrea Cavazzini vince il IV Trofeo Poliambulatorio Città di Ferrara; Top 500 Romagna.

Golf. Trofeo Poliambulatorio ’Città di Ferrara’, sul green del Cus si impone Cavazzini - Domenica si è disputato sui green del Cus Ferrara Golf il 5° Trofeo Poliambulatorio ’Città di Ferrara’, gara individuale ... Riporta sport.quotidiano.net

Golf. Il maltempo non ferma il Trofeo Pasquali al Cus. Filippo Maggi guida, davanti al veterano Zavarini - In quarta categoria la soddisfazione maggiore è andata a Rodolfo Spanazza con 40 punti, mentre prima tra le ladies è risultata Laura Visentin con 28. Come scrive sport.quotidiano.net