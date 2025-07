Assessore del Pd anti cyber-bullismo di giorno hater anonima sui social di notte Vergogna e dimissioni

Un caso che scuote l’anima della politica locale, rivelando un inquietante volto nascosto dell’assessore Alessandra Durante. Di giorno, paladina della sicurezza e della tutela dei giovani sui social, di notte si trasformava in un’odiatrice anonima, rispondendo con insulti a chi criticava il suo operato. Questo doppio gioco ha portato alle sue dimissioni, sollevando un acceso dibattito sulla coerenza e l’onestà in politica. La vicenda rimane una forte lezione per tutti.

Di giorno parlava di sicurezza sui social, di protezione dei ragazzini dal cyber-bullismo, di prevenzione da fare sul tema degli “haters”. Di notte si improvvisava “odiatrice” anonima, rispondendo con insulti a chi la criticava per il suo operato. A Lucca la giunta di centrosinistra è scossa da un caso clamoroso di “doppiogiochismo” politico, che vede protagonista l’assessore Alessandra Durante, costretta alla dimissioni dopo aver confessato di aver scritto post da “hater” sui sociali. Siamo abituati a pensare che tutto quello che accade nel mondo virtuale sia “finto” e, in quanto tale, privo di particolari impatti, rischi o pericoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Assessore del Pd anti cyber-bullismo di giorno, “hater” anonima sui social di notte. Vergogna e dimissioni

Scrive post per il piacere di scatenare polemiche e così sentirsi di avere un senso. Se ha delle fatiche se ne prenda cura senza rivolgerle su altri. I social non sono un vomitatoio di opinioni personali che altri si devono sorbire». Replica piccata, botta e risposta Vai su Facebook

