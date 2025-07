Il tabellone sbarazzino del Mondiale per Club | in finale ci sarà una squadra che nessuno pensava

Il calcio sa sorprendere, e il Mondiale per Club non fa eccezione. Inaspettate qualificate come Fluminense, Al-Hilal, Palmeiras e Chelsea si contendono ora il grande sogno nella finale di New York. Chi alzerà il trofeo? La suspense è alle stelle: continua a leggere per scoprire tutte le emozioni di questa straordinaria competizione!

In finale del Mondiale per Club ci sarà una squadra che nessuno pensava: Fluminense, Al-Hilal, Palmeiras e Chelsea si giocano il posto nella finale di New York. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mondiale per Club, Juventus sconfitta dal Manchester City: 5-2 il finale. Gol e highlights - L’avvio della sfida prometteva emozioni, ma il Manchester City si è subito dimostrato inarrestabile, dominando la scena e lasciando poco spazio alla Juventus.

Mondiale per club: stasera Inter-Fluminense per gli ottavi di finale Questa sera l'Inter scende in campo per proseguire il proprio cammino nel Mondiale per Club 2025. Di fronte ai nerazzurri ci sarà il Fluminense, avversario insidioso che vale il pass per i qua

Mondiale per club, il primo quarto di finale sarà #Chelsea-#Palmeiras

