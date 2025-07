L’Ascoli di Passeri ai nastri di partenza Inizia la stagione del nuovo Picchio

L’Ascoli di Passeri si appresta a scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo nella sua storia. Con la passione e l’impegno di sempre, il club di corso Vittorio Emanuele punta a riconquistare il cuore dei tifosi e a risplendere sul campo, rivendicando un ruolo da protagonista nel calcio italiano. La fine del capitolo precedente segna l’inizio di una rinascita, pronta a scrivere pagine di successo e ambizione.

L’Ascoli Calcio di Bernardino Passeri oggi aprirà in via solenne una nuova pagina di storia del club di corso Vittorio Emanuele. Il primo passo da compiere nei prossimi mesi sarà quello di provare a riconquistare la fiducia di città e tifosi attraverso un nuovo progetto sportivo che conduca alla possibilità di rivedere la formazione bianconera vestire i panni di protagonista in un campionato spesso dominato in passato. La fine del capitolo segnato dalla gestione operata dalla Ferinvest Italia Srl della famiglia Pulcinelli ha condotto al passaggio del testimone al nuovo amministratore unico del Picchio e a suo figlio Andrea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net