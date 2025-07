Cerimonia dei Diplomi all’IC Valesium | premiate l’eccellenza e il merito scolastico

Il 28 giugno 2025, Torchiarolo ha brillato per l’emozione durante la cerimonia dei diplomi dell’Istituto Comprensivo “Valesium”. Un momento di grande orgoglio che ha premiato l’eccellenza e il merito scolastico, riunendo studenti, insegnanti e famiglie in un’esperienza indimenticabile. Tra applausi e sorrisi, si è celebrato il futuro dei giovani talenti, dimostrando come l’istruzione possa essere il primo passo verso grandi traguardi e successi futuri.

TORCHIAROLO - Si è svolta il 28 giugno 2025 a Torchiarolo la cerimonia di consegna dei diplomi conclusivi del primo ciclo di istruzione dell’Istituto Comprensivo “Valesium”. L’evento, particolarmente sentito dalla comunità scolastica e cittadina, è stato arricchito da un importante momento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

