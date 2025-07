Studenti plusdotati alle superiori potranno frequentare contemporaneamente anche l’Università Novità in arrivo

Sei uno studente plusdotato alle superiori con grandi aspirazioni? Una nuova legge apre le porte a un percorso formativo ancora più stimolante: potrai frequentare contemporaneamente l’università, arricchendo il tuo bagaglio di conoscenze e competenze. Nel quadro delle innovazioni in materia di intelligenza artificiale, le novità sono all’orizzonte per valorizzare il talento dei giovani più brillanti. Scopriamo insieme cosa prevede questa entusiasmante opportunità.

Nel quadro delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2316 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, troviamo due articoli che riguardano anche gli studenti ad alto potenziale cognitivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Piani di studio personalizzati per gli studenti Plusdotati e iscrizione anticipata alla classe successiva. In arrivo le nuove regole - Gli studenti plusdotati meritano un’attenzione speciale: con i nuovi piani di studio personalizzati e l’iscrizione anticipata alla classe successiva, si apre una strada più inclusiva e stimolante.

