L' incendio visto dal drone | le fiamme lambiscono la masseria pompieri provvidenziali

incendio che sta devastando le campagne, con le fiamme che lambiscono la masseria e i pompieri impegnati in un'opera di salvataggio provvidenziale. Visti dall’alto, i roghi assumono una drammatica parete visiva che rende ancora più urgente la necessità di interventi efficaci e di una maggiore tutela ambientale. La testimonianza di Raffaele Capone ci invita a riflettere sulla fragilità del nostro patrimonio naturale e sull’importanza di agire subito.

Visti dall'alto, fanno ancora più impressione gli incendi che da settimane stanno dilaniando le campagne della provincia di Brindisi. Il videomaker Raffaele Capone (noto anche come "Il falco della Puglia"), nella serata di ieri (lunedì 30 maggio) ha messo in volo il suo drone, per riprendere un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it