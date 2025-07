Mia figlia ha due anni ed ha molti peli | è normale?

Capire se la crescita di peli in una bambina di due anni sia normale o richieda attenzione speciale può essere preoccupante, ma spesso non c'è motivo di allarmarsi. La presenza di peluria diffusa fin dalla nascita può essere semplicemente una caratteristica genetica o legata a vari fattori ormonali. Tuttavia, è importante consultare un pediatra o uno specialista per valutare la situazione e rassicurare i genitori. Affrontiamo insieme questa delicata domanda per garantire il benessere della piccola.

Salve dottore, le scrivo perché la mia bimba di due anni ha molta peluria. Ce l’ha dalla nascita, ma pensavo che crescendo tendesse a cadere. Ce l’ha sulla schiena, sulla fronte, ma anche su gambe e braccia. Prima o poi cadrà da sola o è il caso di farle fare degli esami ormonali? Grazie per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Mia figlia ha due anni ed ha molti peli: è normale?”

In questa notizia si parla di: anni - figlia - molti - peli

Sophie Codegoni, la figlia Celine compie 2 anni: la sorpresa (e la dedica di Alessandro Basciano) - Oggi, 12 maggio, è un giorno speciale per la famiglia Codegoni-Basciano: Celine Blue festeggia il suo secondo compleanno.

Il ricordo della vita e della musica di Antonio Basurto, cantante di successo negli anni Cinquanta con i racconti di sua figlia Nelly Basurto, per la prima volta in televisione per ricordare il papà. Ospiti di L'ora solare: Stefano Paggioro, Jenny Avolio, Vincenzo Na Vai su Facebook

Uccisa a soli 45 anni da una malattia: il dramma di mamma Ylenia; Allergia agli animali domestici: curarla è possibile; Bambina o adulta che si finge bimba? La storia vera di Natalia Grace in “Good American Family”.

Lourdes, la figlia di Madonna e i peli in vista. E i fans si dividono: «È disgustosa» - Il Mattino - Tutta sua mamma: Lourdes Leon, la figlia della regina del pop Madonna, è la protagonista, come testimonial, della nuova linea MadeMe di Converse. Da ilmattino.it

Padre condannato a 10 anni per violenza sessuale sulla figlia - Condannato a 10 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti della figlia, da quando la bambina aveva 5 anni e mezzo fino a quando non ne ha compiuti 12 e si è rifiutata di continuare ... bergamonews.it scrive