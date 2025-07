trofeo la boxe sale sul ring del centro lame

Il Centro Lame si accende di passione e adrenalina, trasformandosi nel palcoscenico ideale per la prima edizione del Trofeo Centro Lame. Dal 5 al 13 luglio, tra boxe, karate, judo e ginnastica, sportivi di tutta la regione si sfideranno in una manifestazione ricca di emozioni e spettacolo. L’evento promette di unire talenti, entusiasmo e spirito di squadra, offrendo un’esperienza indimenticabile per appassionati e spettatori. L’evento...

Il Centro Lame si trasforma in hub sportivo, tra boxe, karate, judo e ginnastica. Dal 5 al 13 luglio il centro commerciale ospiterĂ la prima edizione del Trofeo Centro Lame, organizzato da ASD Sport Village Karate e l’ ASD Bolognina Boxe, in collaborazione con la proprietĂ e con il coordinamento di Sport day by day di Canale 88. Una nove giorni di sport e spettacolo che vedrĂ coinvolti atleti e societĂ provenienti da tutta la regione. L’evento porta con sĂ© una novitĂ importante: per la prima volta infatti le competizioni si svolgeranno direttamente all’interno di un centro commerciale, con tanto di allenamenti propedeutici giĂ sabato 5 mentre per domenica 13 luglio è prevista anche una riunione pugilistica a cura della Bolognina Boxe che vedrĂ salire sul ring del Centro Lame alcuni dei ragazzi allenati da Alessandro DanĂ© per affrontare nel corso di 10 incontri boxeur bolognesi e non. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net