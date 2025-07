Carlo Legrottaglie la lettera di ringraziamento della famiglia del Carabiniere | L’Italia si è fermata per noi non lo dimenticheremo mai

In un momento di grande dolore, la famiglia di Carlo Legrottaglie esprime la propria gratitudine all’Arma dei Carabinieri, che con dedizione e solidarietà si è fatta vicina come una vera famiglia. La loro presenza silenziosa e forte ha alleviato il peso del lutto, lasciando un segno indelebile nei cuori di chi li ha incontrati. Carlo avrebbe sicuramente affermato con fierezza: “Sono uno di loro”. L’Italia si è fermata per noi, e questo ricordo resterà per sempre.

"Il ringraziamento della nostra famiglia va a tutta l’Arma dei Carabinieri che in questi giorni ci ha abbracciati come una vera famiglia. Sempre presenti, silenziosi, forti e uniti. Carlo avrebbe detto con orgoglio: 'Sono uno di loro'" “L’Italia si è fermata per noi, non lo dimenticheremo mai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Carlo Legrottaglie, la lettera di ringraziamento della famiglia del Carabiniere: “L’Italia si è fermata per noi, non lo dimenticheremo mai”

In questa notizia si parla di: famiglia - carlo - ringraziamento - italia

“Re Carlo è diventato ancora più ricco, in un anno ha guadagnato oltre 36 milioni. Ecco come ha fatto”: il Times svela i conti della Famiglia Reale - Re Carlo III ha visto crescere la sua fortuna di oltre 36 milioni nell'ultimo anno, come rivelano i conti della famiglia reale pubblicati dal Times.

Il testo integrale della lettera di ringraziamento della famiglia del Brigadiere Carlo Legrottaglie https://www.corrierenazionale.net/2025/06/23/il-testo-integrale-della-lettera-di-ringraziamento-della-famiglia-del-brigadiere-carlo-legrottaglie/ Riceviamo via wathza Vai su Facebook

Il testo integrale della lettera di ringraziamento della famiglia del Brigadiere Carlo Legrottaglie; La famiglia di Carlo Legrottaglie: “Grazie a chi ci ha fatto sentire meno soli”; Il brindisi per festeggiare l'anniversario, la caponata e i 150 ospiti: dentro il banchetto di Stato di re Carlo e della regina Camilla al Quirinale.

Famiglia del carabiniere ucciso, sentito vicinanza dell’Italia - “In questi giorni che ci hanno cambiati per sempre, ci siamo trovati in un silenzio fatto di assenze, di stanze vuote e di parole che non escono. Scrive msn.com

La famiglia di Carlo Legrottaglie: “Grazie a chi ci ha fatto sentire meno soli” - “L’Italia si è fermata per Carlo e noi non lo dimenticheremo mai” A pochi giorni dalla tragica sco ... Riporta informazione.it