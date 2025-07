A Montagnano è tutto pronto per la 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare Il Giogo

A Montagnano, da domani a 12 luglio, si aprirà un palcoscenico di emozioni con la 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare «Il Giogo». Un evento imperdibile dedicato alla tradizione teatrale e alla commedia popolare, che ogni sera anima Piazza della Chiesa con spettacoli ricchi di passione e talento. Un'occasione unica per celebrare la cultura locale e il teatro amatoriale. Non perdete questa straordinaria festa di arte e convivialità, che promette di incantare grandi e piccini.

Arezzo, 1 luglio 2025 – Arriva un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione teatrale e della commedia popolare. , che per dieci giorni - da domani al 12 luglio - animerà Piazza della Chiesa ogni sera alle 21.30. «Il Giogo» è una a festa della cultura popolare, che valorizza il talento, la passione e l’impegno delle compagnie amatoriali che si alterneranno sul palco. In arrivo compagnie teatrali provenienti da varie zone del Centro Italia, con spettacoli brillanti, ironici e commoventi, capaci di raccontare la società attraverso il linguaggio universale del teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it