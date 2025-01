Videogiochi crescita del 46% grazie a GTA 6 e meno live-service entro il 2031 per MiDiA Research

Game-experience.it - Videogiochi, crescita del 4,6% grazie a GTA 6 e meno live-service entro il 2031, per MiDiA Research

Secondo un recente report di, il mercato deiè destinato a crescere del 4,6% nei prossimi anni,all’uscita di titoli di grande richiamo come GTA 6, Monster Hunter Wilds, Assassin’s Creed Shadows e Civilization VII.Tuttavia, gli analisti sottolineano (Wccftech) che il settore ha ormai raggiunto una fase di maturità, rendendo improbabili crescite a due cifre come in passato. L’industria sta quindi entrando in una fase di stabilizzazione, con un’evoluzione delle strategie di sviluppo e monetizzazione.Tra i principali cambiamenti previsti, si segnala un forte ridimensionamento del modello dei giochi(GaaS), che ha subito diversi insuccessi negli ultimi anni, come nel caso di MultiVersus e Concord.prevede che la spesa in-game calerà del 67%il, segno che il mercato si sta orientando nuovamente verso esperienze premium complete.