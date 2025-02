Tutto.tv - Lorenzo Spolverato e il saluto fascista al GF, il pubblico non ne può più (VIDEO)

Leggi su Tutto.tv

si è reso protagonista di un ennesimo gesto sconsiderato nella casa del Grande Fratello. Il concorrente, che in più di un’occasione ha compiuto gesti, detto frasi discutibili, adesso ha dato luogo ad un ennesimo comportamento inappropriato secondo la maggior parte degli utenti del web. In particolar modo, il protagonista del GF ha fatto un movimento che a tutti è sembrato essere proprio un chiaro riferimento al fascismo. Il gesto clamoroso dial Grande FratelloIn queste ore,ne ha combinata un’altra delle sue. Il protagonista proprio non riesce ad andare d’accordo con alcuni compagni d’avventura, tra cui Iago Garcia, suo nemico giurato. Ebbene, avvistandolo all’interno della casa, il giovane lo ha salutato in maniera sarcastica facendo il notoromano, tipico del periodo