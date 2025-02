Ilnapolista.it - Dovbyk: «Mi sento un mix tra Dzeko e Lukaku, che ho studiato nel suo primo anno all’Inter»

Leggi su Ilnapolista.it

Artemè stato acquistato dalla Roma nella scorsa estate, dopo aver disputato un’ottima stagione al Girona e un buon Europeo. L’attaccante ci ha messo un po’ prima di adeguarsi allo stile italiano – complice una stagione abbastanza complessa per la Roma – ma alla lunga stvenendo fuori le sue qualità. Alla vigilia della gara contro il Napoli, è stato raggiunto dai microfoni de Il Messaggero, noto quotidiano romano.: «Mi ispiro a, sono un misto tra lui e»Di seguito un estratto della lunga intervista a Il Messaggero:«È ilche gioco così tanto, su tre fronti. Il nostro staff medico ha fatto di tutto per aiutarmi e ora dopo le cure mimolto meglio. Ho giocato infortunato, non al cento per cento, e sono sceso in campo comunque, è stato un mio errore, avrei dovuto riposare ma sentivo il bisogno di stare con la squadra nei momenti difficili.