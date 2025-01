Zonawrestling.net - WWE: Penta festeggia con Rey Mysterio la vittoria nel suo match di debutto contro Chad Gable

Leggi su Zonawrestling.net

ha ufficialmente spiccato il volo in WWE, riuscendo a conquistare, grazie al suo carisma e alle abilità nel ring, milioni di appassionati in pochissimo tempo. Il suod’esordio, combattuto a RAW, fu seguito da un emozionante promo, che, come rivelò lui stesso recentemente durante una puntata del podcast Busted Open Radio, non fu parte di uno script, ma era semplicemente qualcosa che gli veniva dal cuore“Onestamente, quel discorso mi è venuto dal profondo del cuore. So di avere una grande responsabilità sulle mie spalle: il mio paese, la mia cultura, i miei amici, le leggende del wrestling, le leggende messicane. Voglio dire a tutti i miei fan, a tutte le persone che mi sostengono: non vi deluderò, ragazzi. Mai.”Continuando l’intervista,ha cercato di descrivere le emozioni che provò quella spettacolare sera, raccontando anche come trascorse il resto della serata dopo il: “Oh fratello, in realtà ho provato emozioni molto contrastanti fra loro.