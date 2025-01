Laprimapagina.it - Tragedia sul lavoro a Vicoforte: Kiro Novoselski folgorato in un capannone. Viveva a Dogliani

Ancora una morte sul, un’altra vita spezzata mentre si svolgeva un’attività quotidiana., 56 anni, di origine macedone e residente a, ha perso la vita nel primo pomeriggio di giovedì 30 gennaio a, in provincia di Cuneo., autista esperto, è rimastomentre stava scaricando del materiale in undi un’azienda situata in via Canaveri.Secondo una prima ricostruzione,era appena sceso dal camion quando, durante una manovra, il cassone del mezzo pesante avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione. In pochi istanti, una scarica elettrica lo ha colpito, senza lasciargli scampo.L’allarme è stato dato immediatamente dai titolari dell’impresa, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Mondovì e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.