The Weeknd ha pubblicato l’album Hurry Up Tomorrow

ThehaoggiUp, la cui uscita era stata rinviata dopo la tragedia che ha colpito la popolazione di Los Angeles, città molto cara all’artistaThehaoggiUp. È l’artista più ascoltato al mondo e ha tenuto il mondo della musica con il fiato sospeso in attesa della data di uscita del suo nuovo e largamente preannunciato album, ma alla luce della tragedia che sta colpendo la popolazione di Los Angeles, città molto cara all’artista, Theaveva posticipo l’uscita del progetto e annullato il concerto evento di lancio previsto il 25 gennaio al Rose Bowl di Pasadena.Up, disponibile nei quattro formati fisici, in versione CD con card autografata in esclusiva per lo Shop Universal (sold out), First Pressing CD, First Pressing LP e LP Clear in esclusiva per Discoteca Laziale, rappresenta il capitolo finale della straordinaria trilogia di The, dopo Dawn FM (disco di platino in Italia) e After Hours (triplo disco di platino in Italia).