Stop al trattenimento dei migranti Schlein | Fallimento Meloni buttato un miliardo Da destra riparte l’attacco ai giudici

Un, con un clamoroso spreco di soldi pubblici per le opposizioni e un nuovo attacco alla magistratura da parte della maggioranza. Il terzoaldiportati in Albania porta Pd, M5s, Avs e Italia a concordare sul “disastro politico” e a ricordare che tantissimi soldi vengono e sono stati utilizzati. “Un” secondo la segretaria del Pd Elly, mentre il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti definisce “sconcertante” la decisione deiaccusati di sostituirsi “al decisore naturale che è invece il Governo”. Altre fonti di governo citate dall’Ansa parlano “di grande stupore, perché a nostro avviso non c’è la necessità di aspettare il pronunciamento della Corte di giustizia europea”.Il partito della premier reagisce attaccando le toghe: “Con la sospensione di parte degli immigrati trasferiti in Albania, si assiste a un atteggiamento di resistenza da parte di un pezzo della magistratura italiana nei confronti delle misure adottate per garantire la sicurezza e contrastare l’immigrazione irregolare – dichiara in una nota il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami – Ancora una volta ci troviamo di fronte a una presa di posizione che sembra andare oltre l’ambito giuridico, assumendo una connotazione politica e ostacolando l’azione del governo