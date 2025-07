Le tensioni tra Ucraina e Russia continuano a intensificarsi: ieri, le forze ucraine hanno condotto un attacco mirato all'aeroporto militare russo di Borisoglebsk, causando pesanti perdite tra i soldati e danneggiamenti significativi alle infrastrutture. Questa operazione dimostra come il conflitto si faccia sempre piĂą dinamico e complesso, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri regionali e globali. La situazione rimane estremamente delicata e in evoluzione.

Le unitĂ delle forze per operazioni speciali delle Forze armate dell'Ucraina hanno colpito l'aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30S M. Lo riferisce lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine, come riporta Ukrainska Pravda, secondo cui sono stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento.