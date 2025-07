Domenica In 2025-2026 Mara Venier confermata alla conduzione | accanto a lei ci sarà Gabriele Corsi

Domenica In si prepara a festeggiare i suoi 50 anni con una stagione speciale nel 2025-2026, e Mara Venier è pronta a tornare sul palco, confermata alla guida per la sua 17esima volta. Con lei, Gabriele Corsi porta freschezza e simpatia, promettendo sorprese e novità imperdibili. La storica trasmissione si rinnova ancora, unendo tradizione e innovazione in un mix coinvolgente. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e le novità che renderanno questa edizione indimenticabile.

Mara Venier è stata confermata alla guida di Domenica In per la stagione 2025-2026 ma non sarà sola: accanto a lei ci sarà Gabriele Corsi. La zia più amata dagli italiani sarà al timone del programma per la sua 17esima volta, l’ottava consecutiva. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e novità. Domenica In, i conduttori sono Mara Venier e Gabriele Corsi: tutte le novità. Domenica In festeggia quest’anno 50 anni e la grande novità della prossima edizione è rappresentata da un nuovo co-conduttore che affiancherà Mara Venier. Il nome è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta venerdì 27 giugno 2025, al Centro di Produzione del capoluogo partenopeo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Domenica In 2025-2026, Mara Venier confermata alla conduzione: accanto a lei ci sarà Gabriele Corsi

