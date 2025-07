Violente grandinate in Valcamonica un grande abete cade in strada a Capriolo | forte ondata di maltempo

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Valcamonica e le zone limitrofe, trazendo grandinate, pioggia intensa e tuoni che hanno causato disagi e danni. Un grande abete è caduto in strada a Capriolo, mentre il forte temporale ha messo a dura prova la viabilità e le attività locali. La natura si è scatenata con forza, lasciando dietro di sé un segno indelebile: ora, bisogna intervenire per riparare i danni e tornare alla normalità .

Darfo Boario Terme (Brescia) – Ondata di maltempo con piogge, grandine e tuoni sulla Bassa Valcamonica, nel bresciano, in Val Seriana in provincia di Bergamo, sul lago d’Iseo e in Franciacorta. Sulle valli piove forte da questa mattina attorno alle cinque. Di prima mattina sia sulla bassa Valcamonica, sia nella zona di Clusone si è scatenata una violenta grandinata che ha causato diversi disagi e rallentamenti lungo le strade e non solo. A Clusone si è allagato il teatro dell’oratorio e diversi tombini e caditoie si sono otturati. Gli interventi dei vigili del fuoco e dei vari gruppi di Protezione Civile sono a decine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violente grandinate in Valcamonica, un grande abete cade in strada a Capriolo: forte ondata di maltempo

In questa notizia si parla di: valcamonica - forte - maltempo - violente

Violente grandinate in Valcamonica, un grande abete cade in strada a Capriolo: forte ondata di maltempo; Violento temporale in Alta Valcamonica: allagamenti e piccole frane; Strade come fiumi, alberi divelti: notte di maltempo nel Bresciano.

Violente grandinate in Valcamonica, un grande abete cade in strada a Capriolo: forte ondata di maltempo - Darfo Boario Terme (Brescia) – Ondata di maltempo con piogge, grandine e tuoni sulla Bassa Valcamonica, nel bresciano, in Val Seriana in provincia di Bergamo, sul lago d’Iseo e in Franciacorta. Scrive ilgiorno.it

Lombardia flagellata dal maltempo: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano - A Clusone una violenta grandinata ha imbiancato le strade cittadine mentre a Como le forti piogge hanno allagato la centralissima piazza Cavour ... Come scrive msn.com