Giallo a Manziana chiusa via Santa Severa | cadavere trovato in una casa indagini in corso

Una tranquilla mattina a Manziana si è trasformata in scena di un mistero: un cadavere è stato rinvenuto in una casa di via Santa Severa. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per chiarire le circostanze di questa drammatica scoperta. Cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda? Le indagini proseguono e aggiornamenti importanti sono attesi a breve.

Questa mattina i carabinieri sono intervenuti in via Santa Severa a Manziana, piccolo comune alle porte di Roma. Una persona sarebbe stata trovata morta all'interno di un'abitazione. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manziana - santa - severa - indagini

Giallo a Manziana, chiusa via Santa Severa: cadavere trovato in una casa, indagini in corso; Manziana - Chiuse le indagini sulla morte di Paolo Pasqualini: “Nessun cancello aperto, escluso l’omicidio volontario”; Santa Marinella – Arresti mancati, il ruolo del carabiniere infedele e le indagini depistate.

Tragedia a Santa Severa: ragazza di 17 anni muore investita da un treno, indagini in corso - Una ragazza di 17 anni è morta investita da un treno alla stazione di Santa Severa, scatenando indagini sulla sicurezza ferroviaria e disagi nel traffico regionale. Secondo gaeta.it

Sbranato dai cani a Manziana, indagini concluse: "Il cancello era chiuso, non è omicidio volontario" - Fanpage.it - it sulla chiusura delle indagini per la morte di Paolo Pasqualini sbranato da tre rottweiler ... Si legge su fanpage.it