Incendio su un volo Ryanair a Maiorca | diciotto feriti sei ricoverati in ospedale

Un volo Ryanair in partenza da Maiorca si trasforma in scena di tensione e coraggio: un incendio improvviso sulla pista poco prima del decollo ha causato panico tra i passeggeri, con 18 feriti e sei ricoverati. La pronta risposta dell’equipaggio e delle squadre di emergenza ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza della preparazione in situazioni di crisi. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale nei viaggi aerei.

Paura su un volo Ryanair intorno alla mezzanotte di sabato 5 luglio. Un incendio di piccole dimensioni si è infatti sviluppato all’interno della cabina di un volo all’aeroporto di Palma di Maiorca. Durante l’evacuazione della cabina sono rimaste lievemente ferite 18 persone, e sei di loro hanno dovuto ricorrere al ricovero in ospedale. L’aereo si trovava sulla pista poco prima dell’inizio della fase di decollo, ma all’improvviso è partito un incendio per cause ancora sconosciute. Tra i tanti passeggeri presenti sul volo, diversi sono stati assaliti dal panico alla vista delle fiamme. Chi era a bordo è fuggito dalle uscite di emergenza collocate al di sopra delle ali del velivolo, prima di saltare e scappare sulla pista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio su un volo Ryanair a Maiorca: diciotto feriti, sei ricoverati in ospedale

