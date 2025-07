Ederson Inter richiesta monstre dell’Atalanta ma da Bergamo annunciano | Nerazzurri pronti a tutto pur di acquistarlo! Anche a vendere…

L’Inter non si ferma davanti a nessuna sfida: dopo la richiesta monstre dell’Atalanta per Ederson, i nerazzurri sono pronti a tutto pur di portarlo a Milano. La trattativa si fa sempre più incandescente, con Bergamo che annuncia la volontà di cedere e l’Inter determinata a chiudere l’affare per rinforzare il centrocampo. È il momento di scoprire se questa operazione potrà davvero andare in porto e come cambierà le sorti delle due squadre.

Ederson Inter, richiesta monstre dell’Atalanta ma da Bergamo annunciano: «Nerazzurri pronti a tutto pur di acquistarlo!». Le ultime. Gli uomini del mercato Inter ha le idee chiare per quanto riguarda il centrocampo. In caso di partenza di Hakan Çalhano?lu, il nome in cima alla lista per la sua sostituzione è quello di Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999, reduce da una stagione da protagonista con l’ Atalanta, culminata col terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo e confermato da altre fonti, i nerazzurri considerano Ederson il profilo perfetto per raccogliere l’eredità del regista turco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, richiesta monstre dell’Atalanta ma da Bergamo annunciano: «Nerazzurri pronti a tutto pur di acquistarlo! Anche a vendere…»

In questa notizia si parla di: inter - ederson - richiesta - monstre

Inzaghi Inter, l’Al Hilal preme per avere l’allenatore nerazzurro: promesso Ederson, Osimhen e 3 anni a 25 mln - L'Al Hilal fa sul serio e punta su Simone Inzaghi con un'offerta da capogiro! Il club arabo non bada a spese e promette un triennale da 25 milioni.

Ederson, si parla pure dell’Inter: ma la cifra è mostre e c’è vecchia conoscenza pronta ad offrirla Vai su Facebook

Ederson, si parla pure dell’Inter: ma la cifra è mostre e c’è vecchia conoscenza pronta ad offrirla Vai su X

Kroos: L'Inter ha perso male a Monaco, ma due finali Champions sono un bel traguardo; Inter-Ederson: sogno (quasi) impossibile, ma il piano esiste: i dettagli; Inter, rischio rivoluzione: Ederson per Calha e Frattesi. Altri big in uscita?.

Ederson richiesta MONSTRE: spunta un nuove nome per l’Inter - Continua a rimbalzare da fonti differenti la voce di una possibile uscita di Hakan Calhanoglu dall’Inter. Secondo passioneinter.com

Inter, blitz per Ederson: sacrificati 3 giovani - Il calciomercato dell'Inter è molto caldo in uscita e in entrata: per arrivare a Ederson potrebbero essere sacrificati ben 3 giovani ... Si legge su spaziointer.it