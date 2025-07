Pedro Neto rende omaggio all’ex compagno di squadra di Wolves prima del Chelsea Game

In un gesto di profonda solidarietà e rispetto, Pedro Neto ha reso omaggio a Diogo Jota, suo ex compagno di squadra ai Wolves, con un minuto di silenzio prima della sfida Chelsea-Palmeiras. Un momento che ha commosso il mondo del calcio e ricordato quanto siano fragili i legami umani anche tra gli atleti. In tempi di polemiche, questa testimonianza di umanità ci invita a riflettere sulla forza dei ricordi e della solidarietà.

Pedro Neto ha reso omaggio all'ex compagno di squadra Diogo Jota durante un minuto di silenzio prima della partita della Coppa del Mondo del Chelsea contro Palmeiras. Il gioco negli Stati Uniti ha avuto luogo circa 48 ore dopo che Jota e suo fratello Andre sono morti tragicamente in un incidente d'auto nel nord della Spagna. Neto ha giocato al fianco di Jota per la squadra nazionale del Portogallo ed era anche compagni di squadra ai lupi, con la coppia che si pensava essere amici intimi fuori campo.

