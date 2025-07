Come creare un video con l’intelligenza artificiale di Veo 3 | Skibidi Boppy!

Se sei appassionato di tecnologia e desideri esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, Veo 3 di Google rappresenta una svolta rivoluzionaria nel mondo della creazione video. Con pochi semplici passaggi e un abbonamento a Gemini Pro, puoi trasformare un breve prompt in un video completo con dialoghi e audio. Vuoi scoprire come sfruttare al massimo questa innovativa piattaforma? Continua a leggere e impara passo dopo passo!

Google ha lanciato Veo 3 anche in Italia. Questo modello di intelligenza artificiale è diventato noto per la sua capacità di creare video con tanto di diaologhi audio partendo da un prompt di poche righe. Per accedere alla prova di Veo 3 bisogna avere un abbonamento a Gemini Pro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

