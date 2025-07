WWE | Roman Reigns lontano dal ring ma non dai piani della WWE i dettagli sul ritorno

Roman Reigns, assente dagli schermi WWE dalla tumultuosa puntata di RAW post-WrestleMania 41, rimane protagonista nei piani strategici della compagnia. La sua assenza è temporanea e studiata, con SummerSlam come occasione prevista per il suo grande ritorno. L’ex campione assoluto si prepara a riscrivere le sorti del ring, confermando che i piani della WWE sono sempre più grandiosi di quanto sembri. Il suo ritorno promette di essere epico e inaspettato.

