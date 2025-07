Gli Oasis incantano Cardiff nella notte della reunion Con ' Hello' Liam e Noel Gallagher ricominciano 16 anni dopo

Gli Oasis hanno conquistato Cardiff nella notte della reunion, riportando in vita l'energia di 16 anni fa. Liam e Noel Gallagher, finalmente insieme sul palco, hanno regalato un momento epico ai 74 mila spettatori, riprendendo da "Hello" e lasciando il pubblico senza fiato. Un ritorno tanto atteso che ha scritto una nuova pagina di storia nel panorama musicale, dimostrando che il vero talento non muore mai.

"Hello". Hanno ricominciato da lì, da una delle loro canzoni più famose gli Oasis nella notte di Cardiff, coi fratelli Liam e Noel Gallagher finalmente insieme dopo 16 anni in una reunion storica: sono saliti sul palco uno di fianco all'altro alzando le braccia, mano nella mano, col pubblico in visibilio. I re del brit-pop hanno incantato con le loro chitarre elettriche e i riff melodiosi i 74 mila.

