Panico a Maiorca | passeggeri Ryanair in fuga sulle ali! 18 feriti VIDEO

Una notte di puro terrore a Maiorca: un aereo Ryanair in fiamme, passeggeri in fuga e momenti di panico che hanno lasciato 18 feriti. La scena, catturata in video, racconta un episodio incredibile di paura e sopravvivenza, tra urla e tentativi disperati di mettersi in salvo. L’allarme si è diffuso rapidamente, ma ora si cerca di ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

Attimi di terrore nella notte all’aeroporto di Palma di Maiorca, dove un aereo Ryanair è stato evacuato d’urgenza dopo l’improvvisa comparsa di fumo e fiamme mentre il velivolo era ancora fermo sulla pista. I passeggeri, presi dal panico, si sono lanciati dalle uscite d’emergenza, alcuni finendo direttamente sulle ali dell’aereo e poi a terra, nel tentativo di mettersi in salvo. L’allarme. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Panico a Maiorca: passeggeri Ryanair in fuga sulle ali! 18 feriti VIDEO

In questa notizia si parla di: panico - maiorca - passeggeri - ryanair

Fiamme improvvise sul volo Ryanair, panico e passeggeri in fuga sulle ali dell’aereo: 18 feriti a Maiorca - Un incidente drammatico scuote l’aeroporto di Palma de Maiorca: un incendio improvviso sul volo Ryanair ha scatenato il panico tra i passeggeri, che hanno scelto di saltare dalle ali per mettersi in salvo.

Incendio sul volo Ryanair, panico e feriti: passeggeri in fuga sulle ali; Panico a Maiorca: passeggeri Ryanair in fuga sulle ali! 18 feriti; Spagna, incendio su volo Ryanair a Maiorca: 18 feriti lievi - Video.

Fiamme improvvise sul volo Ryanair, panico e passeggeri in fuga sulle ali dell’aereo: 18 feriti a Maiorca - L'incidente avvenuto questa notte all'aeroporto di Palma de Maiorca ha creato il caos a bordo del Boeing 737 fermo in pista con molti passeggeri che per ... Scrive fanpage.it

Incendio sul volo Ryanair a Palma di Maiorca, passeggeri in fuga saltano giù dalle ali: 18 feriti - Paura su un volo Ryanair all'aeroporto Son Sant Joan di Palma di Maiorca. Come scrive msn.com