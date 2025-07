Bollate distrutta la targa dedicata a David Sassoli

A Bollate si susseguono atti di vandalismo che colpiscono la memoria di figure importanti come Falcone, Borsellino e Sassoli. La distruzione delle targhe dedicate a queste personalità rappresenta un segnale preoccupante per la nostra comunità , che rischia di perdere i valori di rispetto e memoria condivisa. È fondamentale intervenire immediatamente per tutelare il patrimonio simbolico e storico del nostro territorio, affinché simili gesti non si ripetano.

A Bollate è stata distrutta la targa dedicata a David Sassoli. A Bollate sta accadendo qualcosa di preoccupante. Se infatti nella notte tra sabato e domenica hanno distrutto in via Montessori la targa dedicata a Falcone e Borsellino, nella notte tra lunedì e martedì qualcuno ha distrutto anche la targa dedicata a David Sassoli, europarlamentare . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

