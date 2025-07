Libertà di espressione Onorati | Principio fondamentale Ma rispettiamo le forze dell’ordine

In un momento storico segnato da violenze, guerre e tensioni sociali, il rispetto per la libertà di espressione si intreccia con l'importanza di rispettare le forze dell’ordine, pilastri fondamentali della nostra sicurezza. La solidarietà alle forze dell’ordine non è solo un gesto di riconoscimento, ma un impegno condiviso per mantenere l’armonia e la legalità nella nostra comunità. Solo uniti possiamo affrontare le sfide di un mondo in costante cambiamento.

Fiumicino, 5 luglio 2025 – "In merito all'episodio recentemente riportato da alcuni consiglieri di opposizione, riguardante un controllo effettuato dai Carabinieri nella zona di Maccarese, esprimiamo piena solidarietà alle Forze dell'Ordine per il lavoro quotidiano e silenzioso che svolgono a tutela della legalità e del vivere civile. – dichiara il vice sindaco Giovanna Onorati – In un momento storico segnato da violenze, guerre e tensioni globali, il ruolo delle istituzioni preposte alla sicurezza è quanto mai delicato e cruciale. Siamo t utti scossi dalle guerre e dalle ingiustizie che ogni giorno continuano a insanguinare intere regioni del pianeta, coinvolgendo vittime innocenti in conflitti che lasciano ferite profonde.

