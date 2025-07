kadyrov gravemente malato pronto a cedere il potere al figlio 18enne

La salute di Ramzan Kadyrov, leader incontrastato della Cecenia da quasi vent'anni, si deteriora gravemente, alimentando speculazioni sulla sua imminente successione. Con un futuro incerto, il potente padre starebbe preparando il suo sedicenne figlio come erede, portando a un possibile cambio di leadership in questa regione strategica. La domanda che permane è: quale impatto avrà questa transizione sulla stabilità della Cecenia e sulla politica russa?

Di padre in figlio: la successione in Cecenia sembra essere questione di tempo e le condizioni di salute di Ramzan Kadyrov, l'uomo che da quasi vent'anni è saldo alla guida della repubblica della Federazione Russa, sarebbero sempre più critiche tanto da spingerlo a lanciare l'ascesa di uno dei suoi quattordici figli. Il mistero su Kadyrov si alimenta da mesi: il presidente della Cecenia infatti non si vede più nelle occasioni ufficiali e a sostituirlo è il suo primo ministro. Nei servizi delle televisioni cecene appare sempre più di rado mentre solo un anno fa era presente ogni giorno e i social del presidente non vengono aggiornati con la costanza di sempre. 🔗 Leggi su Iltempo.it