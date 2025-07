Terrore su volo Ryanair | passeggeri in fuga dalle ali per salvarsi ci sono feriti

Un incidente inquietante ha scosso l’aeroporto di Palma di Maiorca, trasformando una tranquilla notte in un incubo collettivo. Un volo Ryanair diretto a Manchester è stato colpito da un’improvvisa esplosione di paura, con passeggeri in fuga dalle ali e alcuni feriti. La scena di panico e confusione mette in evidenza quanto possa essere fragile la sicurezza nei viaggi aerei, e ci invita a riflettere sull’importanza di misure preventive efficaci e reazioni tempestive.

Un’esplosione di paura e confusione ha interrotto la quiete notturna all’aeroporto Son Sant Joan di Palma di Maiorca, dove un volo Ryanair diretto a Manchester è stato teatro di momenti di autentico panico. Era da poco passata la mezzanotte tra venerdì 4 e sabato 5 luglio quando una spia di allarme incendio ha improvvisamente segnalato un possibile rogo a bordo del Boeing 737, ancora fermo sulla pista ma già con i passeggeri imbarcati e pronti al decollo. L’episodio ha fatto scattare immediatamente il protocollo di emergenza, mobilitando ambulanze, vigili del fuoco e agenti della Guardia Civil, mentre a bordo scoppiava il caos. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: volo - ryanair - passeggeri - terrore

Allarme bomba su volo Ryanair, chiusa la pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi in Belgio - Un allarme bomba ha colpito un volo Ryanair proveniente da Porto, causando la chiusura della pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi, in Belgio.

Doveva essere un volo semplice, di poco più di tre ore. Ma per i viaggiatori del Boeing FR3402 di Ryanair, il volo si è trasformato in un vero e proprio incubo Vai su Facebook

Turbolenza sul volo Ryanair Berlino-Milano, paura tra i passeggeri: atterraggio d’emergenza e 9 feriti; Paura sul volo Ryanair Berlino-Milano, 9 feriti per la turbolenza: «Sospetto tornado». Pilota costretto all'atterraggio d'emergenza; Panico a bordo del volo Ryanair: il dramma di 180 passeggeri.

Incendio sul volo Ryanair, panico e feriti: passeggeri in fuga sulle ali - L'aereo era in fase di decollo dall'aeroporto Son Sant Joan di Palma de Maiorca, in Spagna, quando ha iniziato a suonare l'allarme. Da europa.today.it

Panico a Maiorca: passeggeri Ryanair in fuga sulle ali! 18 feriti - Attimi di terrore nella notte all’aeroporto di Palma di Maiorca, dove un aereo Ryanair è stato evacuato d’urgenza dopo l’improvvisa comparsa di fumo e ... gazzettadelsud.it scrive