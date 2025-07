Osimhen Juve i bianconeri non mollano la presa | c’è da superare il fortissimo interesse di quei due club possibili novità entro il 14 luglio

Il futuro di Victor Osimhen si avvicina a una svolta decisiva, con la Juventus decisa a non mollare la presa nonostante l’interesse di due club stranieri di peso. La corsa all’attaccante del Napoli si intensifica, con le novità che potrebbero arrivare entro il 14 luglio. Il Napoli attende una proposta concreta e ufficiale, mentre i bianconeri sono pronti a sfidare la concorrenza. Tutto è ancora in gioco: il mercato può sorprendere.

Osimhen Juve, i bianconeri non mollano la presa: c’è da superare il fortissimo interesse di quei due club stranieri, possibili novità entro il 14 luglio. Il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto, ma la situazione sta entrando nel vivo con il Napoli che attende una proposta concreta per il proprio attaccante. Come riportato da Tuttosport, la società partenopea si aspetta un’offerta ufficiale, idealmente entro il 14 luglio, per decidere il destino del giocatore nigeriano. Gli agenti di Osimhen sono al lavoro senza sosta per trovare la soluzione migliore per il loro assistito, e la trattativa sembra essere destinata a decollare nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, i bianconeri non mollano la presa: c’è da superare il fortissimo interesse di quei due club, possibili novità entro il 14 luglio

In questa notizia si parla di: juve - bianconeri - mollano - presa

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Molto Real, la Juve regge solo per 45' Quando esce Yildiz si spegne la luce Rispetto al 5-2 preso dal City, bianconeri in leggero progresso, però costretti ad arrendersi alla superiorità tecnica dei Blancos, spinti da Gonzalo Garcia nei quarti del Mondiale per cl Vai su Facebook

La #Juve non molla per #Sancho ? C’è un solo ostacolo da superare Vai su X

David Juve, i bianconeri non mollano la presa: ultimissime; Juve, Kean 'alla Morata': cosa manca per chiudere l'affare. E Ancelotti lo esclude; Juve in pressing per Traoré: la risposta dell'Atalanta.

Sancho Juve, i bianconeri non mollano la presa: c’è un solo ostacolo da superare per l’esterno del Manchester United. Le novità - Sancho Juve, i bianconeri non mollano la presa: c’è un solo ostacolo da superare per l’esterno del Manchester United. Si legge su juventusnews24.com

Conceicao Juventus, Comolli non molla la presa: nuovi contatti col Porto, la dirigenza bianconera ha questa idea in testa. I dettagli - Conceicao Juventus, Comolli non molla la presa: nuovi contatti col Porto, la dirigenza bianconera ha questa idea in testa. Lo riporta juventusnews24.com