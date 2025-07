Voglia di Lucumì due scogli per la Roma | le alternative non mancano

Costruite una squadra alla Gasperini e quest'anno ci si può divertire. Questo sembra essere il mood che aleggia per le strade di Roma, fatto di fiducia verso un nuovo corso che poggia su basi confortanti. Il nuovo mister, supportato da Ranieri, ha tutte le carte in regola per fare qualcosa di bello, ma tocca ora a Massara regalargli i colpi adatti al suo tipo di gioco, dopo aver pensato per un mese solo alle plusvalenze necessarie a limitare i danni con la UEFA. Qualche cessione ci sarà ancora, vedi Paredes al Boca Juniors, ma finalmente ci si muove in entrata, e c'è una difesa da puntellare che ha in Jhon Lucumì l'obiettivo primario.

