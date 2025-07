Rugby Sudafrica-Italia streaming gratis e diretta TV8 Sky Sport o DAZN? Dove vedere Test Match

L’Italia del rugby si prepara ad affrontare una sfida emozionante contro i campioni del mondo del Sudafrica, in un test match che promette spettacolo e adrenalina. Dopo il successo in Namibia, gli azzurri sono pronti a mettere alla prova le proprie forze in un incontro imperdibile. Ma dove seguire questo evento in diretta streaming gratis o sui principali canali tv? Scopri subito tutte le opzioni a tua disposizione!

L’Italia del rugby continua il suo percorso estivo e dopo il largo successo in Namibia (73-6 il risultato finale) oggi pomeriggio alle ore 17,10 al “Loftus Versfeld” di Pretoria, sfiderà i campioni del mondo del Sudafrica. Ovviamente per gli azzurri sarà un match dall’esito scontato vista la differenza con i loro avversari; basti pensare che . Potrebbe interessarti:. Diamond League Doha, streaming gratis e diretta tv Rai o Sky Sport? Dove vedere prima tappa. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: rugby - italia - sudafrica - streaming

Rugby Italia-Scozia: ora è ufficiale, la novità per il Sei Nazioni 2026 - Il Sei Nazioni 2026 sta per partire, con il debutto ufficiale il 5 febbraio. L’Italia punta a sorprendere in uno dei tornei di rugby più antichi e prestigiosi al mondo, nato nel 1882.

Andrea #Piardi dirigerà la sua terza finale consecutiva nel BKT United Rugby Championship sabato 14 giugno al Croke Park di Dublino, arbitrando la sfida decisiva tra gli irlandesi del Leinster e i Bulls sudafricani #rugbypassioneitaliana Vai su Facebook

Test Match, tre partite su Sky: l'Italia sfida il Sudafrica; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 4 al 6 luglio; Rugby in TV: Namibia-Italia e le dirette del 27-28-29 giugno.

Rugby, il XV dell’Italia per la sfida al Sudafrica a Pretoria: 7 cambi - E' stata ufficializzata la formazione della Nazionale italiana di rugby che affronterà il Sudafrica sabato 5 luglio alle 17. Lo riporta sportface.it

"Italian Rugby Day": a Johannesburg il secondo evento del 2025 - Prosegue il percorso di promozione del Made in Italy attraverso il rugby azzurro, ambasciatore del brand Italia e ... Da sport.tiscali.it