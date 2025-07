Ryanair incendio su volo a Palma di Maiorca | passeggeri in fuga sulle ali dell’aereo

Un episodio inquietante scuote il mondo dell’aviazione: un incendio su un volo Ryanair a Palma di Maiorca ha costretto i passeggeri a fuggire letteralmente sulle ali dell’aereo. Le fiamme, scoppiate ancora sulla pista prima del decollo, hanno generato panico e caos tra i viaggiatori, con 18 feriti lievi finora segnalati. Un evento che solleva domande sulla sicurezza e i protocolli di emergenza delle compagnie aeree.

Le fiamme si sarebbero propagate quando il velivolo era ancora in pista, prima ancora della fase di decollo. Al momento secondo quanto riferito da fonti locali, si conterebbero 18 feriti lievi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ryanair, incendio su volo a Palma di Maiorca: passeggeri in fuga sulle ali dell’aereo

