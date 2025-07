A 16 anni accoltella il fidanzato per gelosia 17enne con un polmone perforato

Ancora violenza tra minorenni nel Casertano scuote la comunità di Maddaloni. Questa volta, una gelosia sfocia in un gesto estremo: una ragazza di 16 anni accoltella il fidanzato di 17, ferendolo gravemente con un polmone perforato durante un incontro tra amici. La vicenda evidenzia ancora una volta le sfide dell’adolescenza e l’importanza di intervenire prima che il dolore si trasformi in tragedia. La vicenda mette in luce un problema troppo spesso ignorato.

Ancora violenza tra minorenni nel Casertano. Questa volta la vittima è un ragazzo di 17 anni, accoltellato dalla fidanzatina di 16 anni per motivi di gelosia. Lui e lei sono entrambi di Maddaloni, comune alle porte di Caserta, e si trovavano con un gruppo di amici nella villetta Imposimato per una passeggiata. Tra i due è nata una lite, probabilmente legata aduno sguardo di lui verso un’altra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A 16 anni accoltella il fidanzato per gelosia, 17enne con un polmone perforato

