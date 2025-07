La forza di una donna anticipazioni dal 7 all’11 luglio | Bahar distrutta dopo aver scoperto il tradimento di Sarp

La quinta settimana di "La forza di una donna" su Canale 5 si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con Bahar che affronta il tradimento di Sarp e un destino incerto. Come reagirà la protagonista a questa scoperta devastante? Scopriamo insieme cosa ci riserveranno le puntate dal 7 all’11 luglio, un percorso tra dolore, rinascita e speranza che lascerà il pubblico senza fiato.

La quinta settimana di programmazione della nuova serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ) si preannuncia ricca di colpi di scena. Cosa accadrĂ nelle puntate in onda dal 7 all’11 luglio? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame all’11 luglio. La scoperta che il marito Sarp la tradiva, farĂ precipitare Bahar in uno stato di profonda depressione. La protagonista rivivrĂ nella memoria tanti momenti passati, e si chiederĂ come non sia mai riuscita a individuare tanti piccoli segnali che avrebbero potuto portarla a scoprire prima l’infedeltĂ del consorte. Delusa e amareggiata per l’ambiguitĂ del marito, Bahar dovrĂ fare i conti anche con gli stratagemmi messi in atto da Sirin per tormentarla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it