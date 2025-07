Dazi Trump ha firmato 12 lettere per Paesi partner | saranno inviate lunedì

Donald Trump si prepara a inviare 12 lettere ai Paesi partner, con offerte di compromesso sui dazi, in una mossa che potrebbe scuotere il commercio globale. Le missive, programmate per lunedì 7 luglio, rappresentano un passo importante nella strategia commerciale dell’amministrazione, mentre il mondo aspetta di scoprire quali nazioni saranno coinvolte e quali implicazioni avranno queste decisioni. La partita sui dazi sta per entrare in una nuova fase cruciale, e il futuro del commercio internazionale dipende anche da questa scelta.

Donald Trump ha dichiarato di aver firmato  12 lettere indirizzate ad altrettanti Paesi con offerte “prendere o lasciare” sui dazi che dovranno affrontare sui beni esportati negli Stati Uniti. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One durante un viaggio verso il New Jersey, ha detto che le missive partiranno lunedì 7 luglio e si è rifiutato di rivelare quali sono gli Stati coinvolti. Il 9 luglio termina il periodo di sospensione dei nuovi dazi. Ad aprile il tycoon aveva annunciato un’aliquota tariffaria base del 10 per cento e importi aggiuntivi per la maggior parte dei Paesi, alcuni dei quali avevano raggiunto anche il 50 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi, Trump ha firmato 12 lettere per Paesi partner: saranno inviate lunedì

