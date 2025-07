Lucca Project Contest si rinnova e raddoppia le opportunità

Il Lucca Project Contest si rinnova e raddoppia, offrendo ancora più opportunità agli aspiranti autori e autrici della Nona Arte. Dopo oltre vent’anni di successi e collaborazioni con grandi editori come Panini Comics e Edizioni BD, il concorso torna nel 2025 con la sua XXI edizione, pronta a scoprire nuovi talenti e a premiare la creatività emergente. È il momento di mettere in mostra il proprio talento: il futuro del fumetto italiano ti aspetta!

Torna il Lucca Project Contest, il concorso organizzato da Lucca Comics & Games dedicato ad aspiranti autori e autrici della Nona Arte, che ha portato alla pubblicazione e al successo artisti come Giada Tonello, Andrea Fontana e Vaga. Dopo oltre vent'anni di attività a fianco di grandi editori – a partire da Panini Comics dal 2005 al 2007 per poi proseguire con Edizioni BD – per l'edizione 2025, la XXI, continua il suo percorso con uno sguardo strategico a tutti i mondi del fumetto. Considerato uno dei più importanti incubatori di talenti del panorama fumettistico italiano, il Lucca Project Contest si raddoppia acquisendo un respiro internazionale e rafforzando l'attenzione per il manga.