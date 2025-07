Migranti la premier socialista danese sta con Meloni | Chi commette crimini va espulso

In un contesto internazionale segnato da dibattiti infuocati sull’immigrazione, la premier socialista danese Mette Frederiksen si schiera apertamente con Meloni, sostenendo che chi commette crimini deve essere espulso. Una svolta che scuote il cuore della sinistra europea, portando l’esperienza danese sul palcoscenico continentale. Con questa iniziativa, Frederiksen mira a trasformare la sua battaglia nazionale in una strategia europea, sfruttando la presidenza di turno dell’UE come occasione decisiva per cambiare rotta.

Colpo al cuore della sinistra europea. Sui migranti il primo ministro danese sta con l'Italia. "Chi viene da fuori e commette gravi crimini e non rispetta i nostri valori e il nostro stile di vita, non deve aver posto in Europa e deve essere espulso". Mette Frederiksen, dopo aver reso la lotta all'immigrazione clandestina una battaglia per il suo Paese, vuole portare la "ricetta" a livello europeo. L'occasione? La presidenza di turno dell'Ue che fino a dicembre sarà guidata dalla sua Danimarca. "Abbiamo costruito alcune delle migliori società di sempre, ma non possiamo accettare tutti quelli che vogliono entrare in Europa", ha detto davanti alla platea della cena organizzata nell'atrio del palazzo comunale di Aarhus, la seconda città del Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Migranti, la premier socialista danese sta con Meloni: "Chi commette crimini va espulso"

